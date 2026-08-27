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İlk maçtaki skor yetti, Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı

27.08.2026 18:53

Son Güncelleme: 27.08.2026 21:51

İlk maçtaki skor yetti, Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı
Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı Vlahovic'in rakibiyle ikili mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'e mağlup olmasına rağmen adını lig etabına yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

 

Dariaus Gireno Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Kauno Zalgiris'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti.

 

Beşiktaş, mağlup olmasına rağmen bu sonucun ardından toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırdı. Kauno Zalgiris ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

21:33
MURILLO KALEYİ YOKLADI
77. Dakika: Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Murillo'nun ceza sahası dışından şutu yandan dışarı gitti.
21:21
ZALGIRIS ÖNDE
64. Dakika: Zalgiris öne geçti. Beşiktaş savunmasının yaşadığı konsantrasyon kaybı sonrası topla birlikte ceza sahasına giren Renan Oliveira, karşı karşıya pozisyonda Nübel'i mağlup etti ve skoru 1-0'a getirdi.
21:11
BU KEZ DE VLAHOVIC DENEDİ
54. Dakika: Vlahovic gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Dusan Vlahovic'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci güçlükle çıkardı.
Anadolu Ajansı
21:09
CERNY'NİN VOLESİ DIŞARIDA
52. Dakika: Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı'nın ceza sahasına ortasına vole vuruş yapan Cerny'nin şutu yandan auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:32
DİREKTEN DÖNDÜ
32. Dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı'nın ceza sahası girişinden vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
20:18
ZALGIRIS TEHLİKELİ GELDİ
16. Dakika: İlk tehlike Zalgiris'ten. Murillo'nun kısa düşen pası sonrası araya giren Debelijuh'un karşı karşıya pozisyonda vuruşu auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Kauno Zalgiris-Beşiktaş karşılaşmasında ilk düdük geldi.
19:31
ITALIANO: "ORKUN'LA KONUŞTUK"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Orkun şu anda %100 değil ve yorgunluk var. Onunla konuştuk ve dinlenmeyi tercih etti. Maçın durumuna göre kullanabiliriz. Öncelikle gelen 2 oyuncu da U23 oyuncusu. Kontenjanda kullanabileceğimiz oyuncular. Poku, sağ kanatta etkili bir oyuncu ve hızlı bir oyuncu. Miretti de dinamik bir orta saha, savaşçı bir oyuncu, İtalya'da çok oynamış bir oyuncu. Bu takım, 3 kulvarda olacak ve haftada 2-3 maç yapacak ve bu oyuncular bize rotasyonda kalite katacak."
Anadolu Ajansı
18:51
İLK 11'LER
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Fiolic, Kalik, Leonardo, Ourega, Debelijuh. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Kartal, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
Anadolu Ajansı

ITALIANO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

 

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.

 

Alanyaspor maçında görev verdiği oyunculardan sadece Alexander Nübel, Emirhan Topçu, Salih Özcan ve Vaclav Cerny'ye Kauno Zalgiris karşısında forma veren İtalyan teknik adam; Taylan Bulut, Emanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u kulübeye çekti.

 

Italiano bu isimlerin yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.

 

Siyah-beyazlı takımın kaptanı ise Kartal Kayra Yılmaz oldu.

 

VLAHOVIC İLK KEZ 11'DE

 

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

 

Teknik direktör Italiano tarafından ilk kez 11'de görevlendirilen Sırp oyuncu, Hradec Kralove ve Alanyaspor maçlarının son yarım saatlik bölümünde oyuna girdi.

 

Vlahovic, sonradan görev aldığı iki maçta da henüz gol sevinci yaşayamadı.

 

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

 

Litvanyalı futbolseverler rövanş maçına ilgi göstermedi.

 

15 bin kişilik Dariaus ir Gireno Stadı'nın büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün az bir kısmını doldurdu.

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