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İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılmak istediğini Katalan ekibine ilettiği aktarıldı.

İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den 'ya transfer olan İlkay Gündoğan için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, 34 yaşındaki oyuncunun yaz transfer dönemi kapanmadan Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öne sürüldü.

İlkay Gündoğan, antrenmanda başına aldığı darbeden dolayı tedbir amaçlı bu akşam oynanacak Valencia mücadelesinin maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Türk asıllı Alman milli oyuncu geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle 51 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 gol atıp, 13 asistlik performans sergiledi. 

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