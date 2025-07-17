İlkay Gündoğan cephesinden Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak gelişme
Manchester City, tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık yaktı.
İlkay Gündoğan cephesinden Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir haber geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre başarısız geçen sezonun ardından kadroda büyük değişimler isteyen Pep Guardiola, Gündoğan'ın ayrılığına onay verdi.
Bu sezon yola dar bir kadroyla çıkmak istediğini söyleyen Guardiola'nın, 34 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.
YILDIZLAR AYRILIĞIN EŞİĞİNDE
Haberde İlkay'ın yanı sıra Jack Grealish ve John Stones gibi isimlerin de ayrılıklarına onay çıktığı bildirildi.
Gündoğan geride kalan sezon İngiliz ekibinin formasını 54 maçta giydi, 5 gol 8 asistlik performans sergiledi.
İlkay'a 5-6 milyon euro bandında maaş ödenebilir.
İlkay cephesi, futbolcuyu City'den bedelsiz olarak çıkarabileceklerini Galatasaray'a iletti.
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