İlkay Gündoğan cephesinden Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak gelişme

İlkay Gündoğan cephesinden Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre başarısız geçen sezonun ardından kadroda büyük değişimler isteyen Pep Guardiola, Gündoğan'ın ayrılığına onay verdi.



Bu sezon yola dar bir kadroyla çıkmak istediğini söyleyen Guardiola'nın, 34 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

YILDIZLAR AYRILIĞIN EŞİĞİNDE



Haberde İlkay'ın yanı sıra Jack Grealish ve John Stones gibi isimlerin de ayrılıklarına onay çıktığı bildirildi.



Gündoğan geride kalan sezon İngiliz ekibinin formasını 54 maçta giydi, 5 gol 8 asistlik performans sergiledi.

İlkay'a 5-6 milyon euro bandında maaş ödenebilir.