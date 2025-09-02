İlkay Gündoğan Galatasaray'da: Bonservis bedeli yok!

İLK SÖZLER: AİLECEK GALATASARAYLIYIZ Gündoğan yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giyebildiğim için çok mutluyum. Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray'la görüşmeler mayıs sonu haziran başı başlamıştı. Osimhen'i, Sane'yi hallettiler, biraz beklemek gerekiyordu ama şimdi imzayı atıp Galatasaray'ın parçası olacağız."

GALATARASAY'DAN AÇIKLAMA Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon euro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi. Gündoğan, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin son yıllardaki başarılarında önemli rol oynamış ve kaptanlık görevini üstlenmişti.

"TAKIMIN BİR PARÇASI" DEMİŞTİ



İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:



"Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."

2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için kulüplerin A listesi ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

