İlkay Gündoğan Galatasaray'da: Bonservis bedeli yok!
Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray ile anlaşma sağlayan İlkay, gün içerisinde İstanbul'a gelirken, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
Gündoğan'ı taşıyan uçak İngiltere'nin Manchester şehrinden havalandı.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu 15.37 sularında İstanbul'a indi.
İLK SÖZLER: AİLECEK GALATASARAYLIYIZ
Gündoğan yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giyebildiğim için çok mutluyum. Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün.
Galatasaray'la görüşmeler mayıs sonu haziran başı başlamıştı. Osimhen'i, Sane'yi hallettiler, biraz beklemek gerekiyordu ama şimdi imzayı atıp Galatasaray'ın parçası olacağız."
GALATARASAY'DAN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon euro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.
Gündoğan, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin son yıllardaki başarılarında önemli rol oynamış ve kaptanlık görevini üstlenmişti.
Manchester City formasıyla 54 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
"TAKIMIN BİR PARÇASI" DEMİŞTİ
İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:
"Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."
2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için kulüplerin A listesi ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.
MANCHESTER CİTY'E VEDA MESAJI
İlkay, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eski kulübüne ve taraftarlarına mesaj yayımladı. Çocukluğunda tuttuğu takımda oynayacağını belirten orta saha, "Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans sergilemeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum. Sadece bu değil; çocukluğumda tuttuğum takımda oynayacağım ve benim için çok büyük bir anlamı olan ülkede yaşayacağım." dedi.
Manchester City'nin yeni bir döneme başlangıcı için saygı duyduğunu da ifade eden İlkay, "Bu harika kulübün benim için uzun yıllar boyunca yaptıklarını asla unutmayacağım. Burada geçirdiğim zamanın çoğu kesinlikle muhteşem ve inanılmaz derecede başarılıydı. Kulüp ve Manchester şehri kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, başkanıma, perde arkasında çalışan herkese, tüm taraftarlara ve tabii ki bu muhteşem zamanı mümkün kılan Pep'e teşekkür etmek istiyorum. Şehirden büyük bir şükranla ayrılıyorum. Ailem adına teşekkür ederim." sözlerine yer verdi.
