İlkay Gündoğan için resmi açıklama geldi: Guardiola, Galatasaray sorusunu cevapladı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu elde eden Galatasaray , transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların birçok ismi gündemine aldığı öne sürülmüştü. Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edilen Galatasaray'ın istediği bir diğer yıldız olarak ise İlkay Gündoğan gösterilmişti. Deneyimli futbolcu için sarı - kırmızılı ekibin Gündoğan transferi için harekete geçtiği ifade edilmişti. Kariyerini Manchester City'de sürdüren yıldız isim için teknik direktör Pep Guardiola'dan açıklama geldi.

İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray ve İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı verdi:

"İLKAY AKLIMDA VE TAKIMIN BİR PARÇASI"



"Herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."

"ÜZGÜN OLACAKLAR"



Kadro derinliğiyle alakalı konuşan Pep Guardiola, "Şu anda kadrodaki oyunculara tüm sezon sahip olmayı çok isterdim. Bunu çok isterdim. Oyuncularla ilgili, nasıl davrandıklarıyla ilgili hiçbir şikayetim yok. Sorun şu ki, sezon boyunca mutsuz olacaklar. Üzgün ​​olacaklar, hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bunu istemiyorum." dedi.

PERFORMANSI



Manchester City formasıyla 54 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.