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İlkay Gündoğan İstanbul'da: Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz

Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın iki günlük izne çıkarak İstanbul'a gitti. İspanyol basınında yer alan habere göre; İlkay'ın reklam filmi çekimi için İstanbul'a gittiği kaydedildi.

İlkay Gündoğan İstanbul'da: Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz

Barcelona'nın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, iki günlük izin alarak İstanbul'a gitti. 

Transferde ve ile adı anılan 33 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi merak uyandırdı.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Gündoğan yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzdeki nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar." dedi. 

GELİŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Diario Sport'un haberine göre, İlkay Gündoğan'ın İstanbul ziyaretinin transferle ilgisi olmadığı, ailesiyle dinlenip bir reklam çekimine katılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 51 resmi maça çıkan İlkay, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 14 asistlik performans sergiledi. 

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