İlkay Gündoğan kimdir? Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 yılında dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona forması giymektedir.



İlkay Gündoğan, 2009 yılında 1. FC Nürnberg'e katıldı ve 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2011-12 Bundesliga ve 2011-12 DFB-Pokal şampiyonluklarını Dortmund'daki ilk sezonunda kazandı. Dortmund'un 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Bayern Münih'e kaybettikleri maçta gol attı.



Kulüp için 157 maç oynadıktan sonra Gündoğan, 2016 yılında Manchester City'ye imza attı ve burada beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu şampiyonluklara, kulüp kaptanı olarak görev yaptığı 2022-23 sezonundaki kıta üçlemesi de dahildi.



Gündoğan, 2023 yılında Barcelona'ya katıldı.



Gündoğan, daha önce 18 yaş altı, 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında yer aldıktan sonra 2011 yılında Almanya için ilk büyükler maçına çıktı.



Almanya'nın 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.