İlkay Gündoğan ve ailesi yola çıktı: Transfer ateşini eşi yaktı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yaz transfer sezonu hareketli başlamıştı.



Sarı - kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı.



Victor Osimhen transferinde de önemli mesafe kat eden Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan isimlerini radarında bulunduruyordu.



Manchester City'de forma giyen ve İngiliz kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan'ın transferi için görüşmeler bir süredir askıya alınmıştı.

PEP: "İLKAY AKLIMDA VE TAKIMIN BİR PARÇASI"



Yıldız futbolcunun teknik direktörü Pep Guardiola, Gündoğan'la ilgili gelen soruya şu yanıtı vermişti:



"Herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."