İlkay Gündoğan yüksek lisans diplomasını aldı
03.04.2026 05:04
İlkay Gündoğan, sezon başında Manchester City'den Galatasaray'a transfer olmuştu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Küresel Futbol İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayıp diplomasını aldı.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Portsmouth Üniversitesi'nde Küresel Futbol İşletme Yönetimi yüksek lisansı yaptı.
İki yıllık programı başarıyla tamamlayan Gündoğan, Portsmouth Üniversitesi ile İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) İşletme Okulu işbirliğinde verilen lisansüstü diplomayı almaya hak kazandı.
PFA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "PFA İşletme Okulu mezunu İlkay Gündoğan'a Küresel Futbol İşletme Yönetimi diploması takdim edildi." ifadesi kullanıldı.