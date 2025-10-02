İlkay Gündoğan'a Galatasaray taraftarını soran dünya yıldızı ortaya çıktı: O görüntüde her şey belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray ile Liverpool karşılaşmıştı.



RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar olmuştu.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetmişti.



RAMS Park tribünlerini hıncahınç dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, takımların büyük destek verirken aynı zamanda da Liverpool'a büyük baskı kurmuştu. "BURADA ATMOSFER HEP BÖYLE Mİ?"



Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, maç sonunda yaptığı açıklamada "Maç esnasında Liverpool'un oyuncularından biri yanıma geldi ve 'Burada atmosfer hep böyle mi!' diye sordu. Ama isim veremem." şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Manchester City maçına ilk 11'de başlamıştı.

Gündoğan ile konuşan Liverpool futbolcusunun kim olduğu bir süre merak konusu olurken, o isim ortaya çıktı.



Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, soluğu İlkay Gündoğan'ın yanında aldı.



Mısırlı futbolcunun İlkay Gündoğan'ın kulağına bir şeyler söylediği ve sarı-kırmızılı yıldızın da kafasıyla onay verdiği görüldü.

O HAREKETİ DÜNYA KONUŞTU



Müsabakada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte yedek kulübesindeki yerini almaya hazırlanan Mısırlı yıldız, beklemediği bir manzarayla karşılaşmıştı.



Salah, Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarından olumsuz etkilendi. Yıldız futbolcu, topun Liverpool'da olduğu anlarda yoğun ıslık ve gürültü çıkaran Galatasaray tribünlerinin baskısına elleriyle kulaklarını tıkayarak çözüm aramıştı.



Mohamed Salah'ın ıslık seslerinden etkilendiği o anlar dünyadaki futbolseverler tarafından da çokça konuşulmuştu.

Mohamed Salah, Galatasaray tribünlerinin sesine dayanamayıp kulaklarını tıkamıştı.