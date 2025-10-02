İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken Leroy Sane cevabı: "Şu an onu savunmak istemiyorum, biliyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon Avrupa'da ilk galibiyetini almıştı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, maç sonunda Sky'a özel röportaj verdi.



Sarı-kırmızılıların yıldızı; Liverpool galibiyeti, takımın durumu ve Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



İşte Gündoğan'ın açıklamaları:

"BAŞKA BİR YOLU YOK"



Soru: "Galatasaray'ın gerçek yüzünü gördük mü?"



"Bu, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl başarılı olabileceğimizin kanıtıydı. Tecrübelerime göre bunun başka bir yolu yok. Eintracht Frankfurt maçında yaptığımız hatalardan ders almak istedik ve bunu çok iyi yaptık. Çok disiplinli oynadık ve gol yemedik."

"EKSTRA MOTİVE OLDUN MU?"

Soru: "Manchester City'nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool'a karşı ekstra motive oldunuz mu?"



"Dürüst olmak gerekirse hayır. Kulübümle burada Liverpool'a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi."

"HER ŞEYİ OPTİMİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUM"



Soru: "Şu andaki seviyenizden ne kadar memnunsunuz? Tamamen uyum sağladınız mı?"



"Fiziksel olarak giderek daha iyiye gidiyorum. Buraya geldiğimde, iki aydır, 60,70 hatta 90 dakikalık bir maç bile oynamamıştım. Bu uzunlukta oynadığım son maç Kulüpler Dünya Kupası'ndaydı. O maç da epey bir süre önceydi. Giderek ritim yakaladığımı hissediyorum. Takım arkadaşlarımla da doğru bir bağ kurmam gerekiyor. Şu anda her şeyi optimize etmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip ile yaptığımı görüşmeler sayesinde giderek daha iyiye gidiyor."