İlkay Gündoğan'dan milli takım kararı: Sosyal medyadan açıkladı

Almanya Milli Takımı'nın deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktığını yazılı paylaşımla duyurdu.



2011 yılından beri formasını terletmekte olduğu Almanya Milli Takımında 82 maçta görev alan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerini 19 gol 9 asistle noktaladı.



Türk asıllı futbolcu milli takım formasıyla 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda kritik rol oynarken, 2023 yılında dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick tarafından takım kaptanlığına da getirildi.



2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gelen Almanya'da kaptan olarak sahaya çıkan İlkay'ın panzerler ile son maçı İspanya'ya karşı oldu.



İlkay Gündoğan, ayrılığının ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşlarına ve teknik heyete de teşekkürlerini iletti. Gündoğan, vedasının sebebinini yorgunluk olarak açıkladı ve 2026'daki Dünya Kupası için Almanya'yı desteklediğini belirtti.

