İlkay Gündoğan'ın ayrılık iddialarına Hansi Flick'ten yanıt

Dün LaLiga'nın ilk haftasında Valencia ile Barcelona arasında oynanan mücadelenin maç kadrosundan çıkarılan İlkay Gündoğan, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlarla ismi transferde anılan İlkay'ın İspanyol basınındaki haberlere göre takımdan bu yaz ayrılmak istediğini ilettiği iddia ediliyordu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 2-1'lik Valencia galibiyetinin ardından Türk asıllı Alman milli oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

"BURADA KALACAĞINI HİSSEDİYORUM"

Alman teknik adam, tecrübeli oyuncunun Barcelona'da kalacağını hissettiğini vurgulayarak "Pazartesi günü bir sakatlık yaşadı. Nasıl hissettiği hakkında onunla konuştum. Nasıl bir oyuncu ve insan olduğunu takdir ediyorum. Aramızda kalan bir konuşmanın ardından burada kalacağını hissediyorum" diye konuştu.

Ayrıca İlkay Valencia mücadelesinin ardından bir paylaşımda bulunarak, "Sezon açılışımızda önemli bir zafer! İyi iş çıkardınız! Haydi takım." ifadelerini kullandı.

