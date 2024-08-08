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İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a geliş sebebi belli oldu

Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın iki günlük izne çıkarak İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan habere göre, İlkay'ın reklam filmi çekimi için İstanbul'a gittiği kaydedildi.

İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a geliş sebebi belli oldu

Barcelona'nın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, iki günlük izin alarak İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.

Transferde ve ile adı anılan 33 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi merak uyandırdı.

GELİŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Diario Sport'un haberine göre, İlkay Gündoğan'ın İstanbul ziyaretinin transferle ilgisi olmadığı, ailesiyle dinlenip bir reklam çekimine katılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 51 resmi maça çıkan İlkay, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 14 asistlik performans sergiledi. 

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