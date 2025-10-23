İlkay Gündoğan'ın kaçıracağı maçlar belli oldu

Galatasaray'ın Premier Lig'den transferi İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesinde sakatlık geçirmiş ve bu maçta görev alamamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden İlkay'ın yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.



34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ve kaçıracağı maçlar da belli oldu. Gündoğan'ın tedavi yaklaşık 3 hafta sürecek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR



Gündoğan, Süper Lig'de oynanacak Göztepe ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında forma giyemeyecek. Tedavi sürecine göre Kocaelispor maçında da görev alamayabilir.