İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan, Galatasaraylı yöneticilerin yıldız futbolcunun transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

"HİÇBİR GALATASARAYLI YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞMEDİM"



İlhan Gündoğan, yaptığı açıklamada, "İlkay’la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

