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İlkay Gündoğan'ın yeni durağı Barcelona

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, yeni sezonda kariyerine Barcelona'da devam edecek.

İlkay Gündoğan'ın yeni durağı Barcelona

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İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Relevo'da yer alan habere göre; Gündoğan, İspanya La Liga ekibi ile transfer için anlaştı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

tarafların 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Bu sezon Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier League ve FA Cup'ta şampiyonluğa ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi ile toplamda 304 karşılaşmada sahada yer alırken, 60 gol ve 40 asistlik performans sergiledi.

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