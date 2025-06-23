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İlkay'lı Manchester City ezdi geçti: 6-0

Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City, Al Ain'i 6-0'la geçti. Maçta İlkay Gündoğan 2 gol attı.

İlkay'lı Manchester City ezdi geçti: 6-0

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler G Grub ikinci maçında , Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain Club'la karşılaştı.

Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’ndaki maçta gol perdesini 8. dakikada İlkay Gündoğan açtı.

27'de Claudio Echeverri farkı 2'ye çıkardı.

Erling Haaland'ın 45+5'te penaltıdan bulduğu golle ilk yarı 3-0 tamamlandı.

73'te İlkay Gündoğan farkı 4'e çıkarırken skoru 89'da Rayan Cherki belirledi: 6-0.

Bu skorla Manchester City, G grubunda 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Aynı puana sahip Juventus ise grup lideri.

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