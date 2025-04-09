İlkin Aydın kimdir, kaç yaşında? (Voleybolcu İlkin Aydın'ın özgeçmişi)

Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray'da smaçör olarak oynayan Türk voleybolcu İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Daha öncesinde, İlbank ve TVF Spor Lisesi kulüplerinde forma giydi.



2023'te Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2024 yılında, Paris Olimpiyatları'na katılan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrosuna alındı.



2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.