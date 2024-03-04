İmamoğlu'dan Galatasaray'a ziyaret

"ESAS HEDEFİMİZ OLAN İSTANBUL’A OLİMPİYATLARI KAZANDIRMA SÜRECİ DE ÖNEMLİ"



Şampiyonluk yarışını, iyi oynayan takımın kazanması temennisinde bulunan İmamoğlu, “Başkanımızın işaret ettiği gibi, İstanbul'un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var. Ki biz, her aşamasında kulüplerimizi ziyaretlerimizle ya da bir araya gelişlerimizle bilgi sahibi yaptık. Sağ olsun onlar da özellikle Sayın Başkan, bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. Esas hedefimiz olan İstanbul’a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri, en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekun bir mücadeleyle mümkün. Biz, bunu inşa etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.



MURAT KURUM İLE OLAN FOTOĞRAFI HAKKINDA KISA KONUŞTU



Bir basın mensubunun, Özbek'in AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için "İstanbul için bir şans" söylemi ve geçtiğimiz günlerdeki bir davette Kurum ile Özbek'in yer aldığı bir fotoğraf karesinin çok konuşulması üzerine sorduğu bir soruya ise Başkan Özbek şu şekilde cevap verdi:



"Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Konuşmamda da ifade ettim, benim başkan olduğum dönemde sayın başkanla yaklaşık 1.5 senedir güzel ilişkiler içinde olduk. Galatasaray'ın projeleri için verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Fotoğrafla ilgili ise, dün sayın başkanın davetine de gittim. Gayriihtiyari bir hareket. Benim orada söyleyebileceğim bir şey yok."

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