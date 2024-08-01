Imane Khelif kimdir? Cinsiyet tartışması yaratan kadın boksör Imane Khelif'in hayatı

Imane Khelif, Cezayirli amatör boksördür. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Cezayir'i temsil etti. Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Imane Khelif ilk kez katıldı ve ilk turda elendikten sonra 17. oldu.



Daha sonra Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Cezayir'i temsil etti ve Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. oldu.



Khelif, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda hafif sıklette Cezayir'i temsil etti. Çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından yenildi.



Khelif, 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollanda'dan Chelsey Heijnen'i yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlanda'dan Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.



DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ



Mart 2023'te Khelif, 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından kısa bir süre önce uygunluk kriterlerini karşılayamadığı için diskalifiye edildi.



Cezayir Olimpiyat Komitesi, Khelif'in tıbbi nedenlerle diskalifiye edildiğini söyledi. Daha sonra diskalifiyenin yüksek testosteron seviyelerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.



Uluslararası Boks Birliği başkanı Umar Kremlev, Khelif ve diğer sporcuların DNA test sonuçlarının "XY kromozomlarına sahip olduklarını kanıtladığını" iddia etti. Khelif, Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulundu ancak daha sonra itirazını geri çekti.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), farklı kurallar kullanarak daha sonra Khelif'in 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi ve etkinlik için gerekli tüm uygunluk ve tıbbi düzenlemelere uyduğunu doğruladı.