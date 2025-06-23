Immobile ayrılık için şartını sundu

İtalya ekibi Bologna, Beşiktaşlı Ciro Immobile’yi istiyor. Ancak transferde pürüzler var.



Milliyet'in haberine göre; İtalyan kulübü Bologna, 35 yaşındaki golcü futbolcuya yıllık net 2 milyon euroluk teklif yaptı.



"FARKI KARŞILAYIN, AYRILAYIM"



Beşiktaş’ta senelik 6 milyon euro garanti ücret kazanan Immobile’nin ülkesine dönmeye hazır olduğu ancak aradaki farkın siyah-beyazlılar tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü.



Beşiktaş, sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek İtalyan futbolcunun bu isteğine olumsuz yanıt verdi.



Siyah-beyazlılarda Immobile’nin sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek.



Bu sezon 41 maça çıkan yıldız golcü, 19 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.