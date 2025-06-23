NTV.COM.TR

Immobile ayrılık için şartını sundu

Ciro Immobile'nin ayrılık için Beşiktaş'a sunduğu teklif ortaya çıktı.

Immobile ayrılık için şartını sundu

İtalya ekibi Bologna, Beşiktaşlı Ciro Immobile’yi istiyor. Ancak transferde pürüzler var.

Milliyet'in haberine göre; İtalyan kulübü Bologna, 35 yaşındaki golcü futbolcuya yıllık net 2 milyon euroluk teklif yaptı.

"FARKI KARŞILAYIN, AYRILAYIM"

Beşiktaş’ta senelik 6 milyon euro garanti ücret kazanan Immobile’nin ülkesine dönmeye hazır olduğu ancak aradaki farkın siyah-beyazlılar tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş, sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek İtalyan futbolcunun bu isteğine olumsuz yanıt verdi.

Siyah-beyazlılarda Immobile’nin sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek.

Bu sezon 41 maça çıkan yıldız golcü, 19 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Immobile ayrılık için şartını sundu - 1
Beşiktaş'a para cezası

Beşiktaş'a para cezası

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...