Immobile ayrılık için şartını sundu
Ciro Immobile'nin ayrılık için Beşiktaş'a sunduğu teklif ortaya çıktı.
İtalya ekibi Bologna, Beşiktaşlı Ciro Immobile’yi istiyor. Ancak transferde pürüzler var.
Milliyet'in haberine göre; İtalyan kulübü Bologna, 35 yaşındaki golcü futbolcuya yıllık net 2 milyon euroluk teklif yaptı.
"FARKI KARŞILAYIN, AYRILAYIM"
Beşiktaş’ta senelik 6 milyon euro garanti ücret kazanan Immobile’nin ülkesine dönmeye hazır olduğu ancak aradaki farkın siyah-beyazlılar tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü.
Beşiktaş, sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek İtalyan futbolcunun bu isteğine olumsuz yanıt verdi.
Siyah-beyazlılarda Immobile’nin sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek.
Bu sezon 41 maça çıkan yıldız golcü, 19 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.
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