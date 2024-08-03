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Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Mauro Icardi'nin rekorunu kırdı. İtalyan golcü 21. saniyede Galatasaray'a karşı kaydettiği golle Süper Kupa tarihinin en erken golünü attı.

Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı

Turkcell Süper Kupa'da ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. saniyesinde Galatasaray'da Nelsson'un yaptığı savunma hatasının ardından Ciro Immobile Muslera ile karşı karşıya kaldı.

İtalyan golcü bu hatayı affetmedi ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI

Immobile, Galatasaray karşısında 21. saniyede kaydettiği bu golle birlikte Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu kırdı.

Icardi, Fenerbahçe karşısında 50. saniyede gol atarak Süper Kupa tarihinin en erken golünü kaydetmişti. 

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