Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. saniyesinde Galatasaray'da Nelsson'un yaptığı savunma hatasının ardından Ciro Immobile Muslera ile karşı karşıya kaldı.

İtalyan golcü bu hatayı affetmedi ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI

Immobile, Galatasaray karşısında 21. saniyede kaydettiği bu golle birlikte Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu kırdı.

Icardi, Fenerbahçe karşısında 50. saniyede gol atarak Süper Kupa tarihinin en erken golünü kaydetmişti.