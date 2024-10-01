Immobile'den 10 maçta 10 gol
Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile, 10 resmi maçta 10 gol kaydetti. Immobile, Süper Lig gol krallığında da zirveye oturdu.
Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Ciro Immobile, Kayseri’de gollerine devam etti.
Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçta ilk yarıda istediği topları almakta zorluk çekerken Immobile, ikinci devrede ilk golünü penaltıdan kaydetti.
İLK 6 LİG MAÇINDA 6 GOLE ULAŞTI
Sonrasında Rashica’nın asistinde kafayla ikiyi attı.
Beşiktaş tarihinde ilk 6 lig maçında 6 gole ulaşan ilk yeni transfer olan İtalyan santrforun, toplamda bu sezon 10 resmi maçta 10 golü bulunuyor.
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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