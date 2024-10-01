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Immobile'den 10 maçta 10 gol

Beşiktaş’ın yıldızı Ciro Immobile, 10 resmi maçta 10 gol kaydetti. Immobile, Süper Lig gol krallığında da zirveye oturdu.

Immobile'den 10 maçta 10 gol

’ın dünyaca ünlü yıldızı Ciro Immobile, Kayseri’de gollerine devam etti.

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçta ilk yarıda istediği topları almakta zorluk çekerken Immobile, ikinci devrede ilk golünü penaltıdan kaydetti.

İLK 6 LİG MAÇINDA 6 GOLE ULAŞTI

Sonrasında Rashica’nın asistinde kafayla ikiyi attı.

Beşiktaş tarihinde ilk 6 lig maçında 6 gole ulaşan ilk yeni transfer olan İtalyan santrforun, toplamda bu sezon 10 resmi maçta 10 golü bulunuyor.

GOL KRALLIĞI

Immobile'den 10 maçta 10 gol - 1
Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor!

Beşiktaş, Kayseri'de kazandı: Namağlup devam ediyor!

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