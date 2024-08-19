NTV.COM.TR’ye geri dön

Immobile'den Süper Lig'de siftah

Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, Antalyaspor maçında kaydettiği 2 golle Süper Lig'deki ilk gollerini attı.

Immobile'den Süper Lig'de siftah

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında , konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 13. dakikada yeni transfer Ciro Immobile attı.

İtalyan futbolcu, 23. dakikada da skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. 34 yaşındaki oyuncu, bu gollerle birlikte Süper Lig kariyerindeki ilk gollerini kaydetti.

GOL SAYISI 4'E ÇIKTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Immobile, 83. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.

İtalyan futbolcu, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı ve siyah-beyazlı takımın 5-0 kazandığı 2024 Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol kaydetmişti. Bu gollerle İtalyan yıldızın resmi maçlardaki gol sayısı 4'e çıkmış oldu. 

Feyyaz Uçar: Beşiktaş, Metin-Ali-Feyyaz’dan sonra en iyi forvet oyuncularını bu sene seyredecek

Feyyaz Uçar: Beşiktaş, Metin-Ali-Feyyaz’dan sonra en iyi forvet oyuncularını bu sene seyredecek

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...