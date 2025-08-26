İmza için gitti son anda iptal oldu: Galatasaray'a geri döndü

Galatasaraylı Carlos Cuesta, Spartak Moskova için Rusya'ya gitmişti. Rus basınından Championat'ın haberine göre; Kolombiyalı stoper, cumartesi gününden bu yana Moskova'daydı ancak Rus kulübü fikrini son anda değiştirdi ve transferden vazgeçti. Cuesta, İstanbul'a geri dönüş yaptı. TOPLAM 8.5 MİLYON EURO VERİLECEKTİ Rus ekibinin 26 yaşındaki stoper için 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacağı belirtilmişti. Cuesta, geçtiğimiz kış transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Cuesta, Süper Lig'de toplam 3 maçta sadece 85 dakika süre almıştı.

INTER'İN YUSUF ISRARI

Inter'in Yusuf Akçiçek için ısrarı devam ediyor. İtalyan ekibi 17 milyon euro önerse de Fenerbahçe, 20 milyon euroluk bonservis bedelinden geri adım atmak istemiyor. (SABAH)



Manchester City, Gianluigi Donnarumma'nın transferi için PSG ve oyuncuyla anlaştı. Transferin tamamlanabilmesi için Ederson'un satışını bekleyen Manchester ekibi, Galatasaray'ın teklifini bekliyor. Ederson transferi bu hafta netleşebilir. (FANATİK)



GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ AKANJİ'YE YENİ TALİP



Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için Hull City ile anlaşma sağladı. (MİLLİYET)



Crystal Palace, Manuel Akanji transferi için Manchester City ile görüşmelere başladı. (Sky Sport)



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kenny Arroyo için gelen 7,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti. [DHA]