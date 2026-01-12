İmza için İstanbul'a gelmişti, Galatasaray'ın transferi apar topar geri gitti
12.01.2026 16:24
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın tartışmaya neden olan Can Armando Güner'in transferi iptal oldu. Sarı kırmızılılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen genç futbolcu, Almanya'ya döndü.
Galatasaray ile Borussia Mönchengladbach arasında tartışmaya neden olan Can Armando Güner geri gitti.
Cuma günü İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerinin karşıladığı Güner, 3 günlük sürecin ardından bugün Almanya'ya döndü.
18 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Borussia Mönchengladbach, oyuncunun Galatasaray'la anlaşmasına rağmen sarı kırmızılılardan teklif almadığını açıklamıştı.
Schalke altyapısında yetişen 18 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca farklı alt yaş gruplarında toplam 62 maça çıkarken bu müsabakalarda 32 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.
“BİZE HASTAYIM DEDİ, TEKLİF YOK”
Borussia Mönchenglabach Sportif Direktörü Rouven Schröder, düzenlenen basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini söyleyen Schröder, "Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." sözlerini sarf etti.