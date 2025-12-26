İmzalamak için istediği maaş ortaya çıktı, iki şart sundu
26.12.2025 09:01
NTV - Haber Merkezi
Kenan Yıldız'ın Juventus'la sözleşme görüşmeleri sürüyor. 20 yaşındaki milli futbolcu, İtalyan kulübüne 2 şart sundu.
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyor.
İtalya basınında yer alan habere göre genç futbolcu mali ve sportif isteklerini kulübe iletti.
DÖRT KATI MAAŞ İSTİYOR
Juventus'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanan Kenan maaşının 6 milyon euroya yükseltilmesini talep etti.
Habere göre genç oyuncu ayrıca Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynayacak bir kadro sözüne ek olarak kadronun lider ismi olma isteğini de dile getirdi.
Kenan'ın Juventus'la 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DEĞERİ EN FAZLA ARTMASI BEKLENEN TÜRK OYUNCULAR ARASINDA
Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer vermişti.
Arda Güler
128.4milyon euro - 144.5 milyon euro
Kenan Yıldız
116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro
Berke Özer
14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro