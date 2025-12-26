İmzalamak için istediği maaş ortaya çıktı, iki şart sundu

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyor.



İtalya basınında yer alan habere göre genç futbolcu mali ve sportif isteklerini kulübe iletti.



DÖRT KATI MAAŞ İSTİYOR



Juventus'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanan Kenan maaşının 6 milyon euroya yükseltilmesini talep etti.



Habere göre genç oyuncu ayrıca Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynayacak bir kadro sözüne ek olarak kadronun lider ismi olma isteğini de dile getirdi.



Kenan'ın Juventus'la 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.