İmzalamak için istediği maaş ortaya çıktı, iki şart sundu

26.12.2025 09:01

İmzalamak için istediği maaş ortaya çıktı, iki şart sundu
AFP

NTV - Haber Merkezi

Kenan Yıldız'ın Juventus'la sözleşme görüşmeleri sürüyor. 20 yaşındaki milli futbolcu, İtalyan kulübüne 2 şart sundu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyor. 

İtalya basınında yer alan habere göre genç futbolcu mali ve sportif isteklerini kulübe iletti.

DÖRT KATI MAAŞ İSTİYOR
 

Juventus'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanan Kenan maaşının 6 milyon euroya yükseltilmesini talep etti.
 

Habere göre genç oyuncu ayrıca Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynayacak bir kadro sözüne ek olarak kadronun lider ismi olma isteğini de dile getirdi.
 

Kenan'ın Juventus'la 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

AFP

DEĞERİ EN FAZLA ARTMASI BEKLENEN TÜRK OYUNCULAR ARASINDA

Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer vermişti. 
 

Arda Güler

128.4milyon euro - 144.5 milyon euro

 

Kenan Yıldız

116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro

 

Berke Özer

14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro