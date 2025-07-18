"İmzası bile kurumadan gidiyor" denmişti: Galatasaraylı yıldızın transferi bu yüzden iptal olmuş!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına start verirken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Leroy Sane ile üç yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde de mutlu sona çok yakın...



Takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği Galatasaray'da Mario Lemina için geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI



Geride kalan sezonun devre arasında imza atan Gabonlu futbolcunun Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab'a gideceği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcunun transferi iptal olmuştu. Lemina'nın Al-Shabab'a transferinin iptal olmasının perde arkası ortaya çıktı.