"İmzası bile kurumadan gidiyor" denmişti: Galatasaraylı yıldızın transferi bu yüzden iptal olmuş!
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına start verirken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Leroy Sane ile üç yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde de mutlu sona çok yakın...
Takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği Galatasaray'da Mario Lemina için geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı.
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Geride kalan sezonun devre arasında imza atan Gabonlu futbolcunun Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab'a gideceği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcunun transferi iptal olmuştu. Lemina'nın Al-Shabab'a transferinin iptal olmasının perde arkası ortaya çıktı.
LEMINA İLE ANLAŞTILAR AMA...
Africafoot'un haberine göre Al-Shabab, Mario Lemina ile prensip anlaşmasına vardı ancak Galatasaray ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı.
İki kulüp arasında gerçekleşen görüşmede mali anlaşmazlıklar nedeniyle transferin Al-Shabab cephesi tarafından rafa kalktığı ifade edildi.
Haberin devamında Galatasaray'ın Al-Shabab'ın önerdiği bonservisi düşük bulması nedeniyle imza aşamasına gelinemediği ve Suudi ekibinin rotasını Fransa Ligue 1'den başka bir futbolcuya çevirdiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.
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