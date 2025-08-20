İmzayı attı, saatler sonra sakatlandı: En az 3 hafta yok!

İtalya Ligi Serie A devi Roma, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Leon Bailey'i kadrosuna kattı.



Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Ancak saatler sonra ilk idmanına çıkan yıldız futbolcu sakatlık geçirdi.

3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK



28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da çıktğı 144 maçta 22 gol kaydetmişti.