İmzayı attı, saatler sonra sakatlandı: En az 3 hafta yok!
Roma'nın yeni transferi Leon Bailey, imzayı attıktan sonra çıktığı ilk idmanda sakatlandı.
İtalya Ligi Serie A devi Roma, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Leon Bailey'i kadrosuna kattı.
Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ancak saatler sonra ilk idmanına çıkan yıldız futbolcu sakatlık geçirdi.
3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da çıktğı 144 maçta 22 gol kaydetmişti.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor