İmzayı attı, saatler sonra sakatlandı: En az 3 hafta yok!

Roma'nın yeni transferi Leon Bailey, imzayı attıktan sonra çıktığı ilk idmanda sakatlandı.

İtalya Ligi Serie A devi Roma, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Leon Bailey'i kadrosuna kattı.

Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ancak saatler sonra ilk idmanına çıkan yıldız futbolcu sakatlık geçirdi.

3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da çıktğı 144 maçta 22 gol kaydetmişti.

