Indiana Pacers'in mağlubiyet aboneliği sürüyor

NBA'de sezona 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayarak kulüp tarihine geçen bir açılışa imza atan Detroit Pistons, 1 galibiyet ve 12 mağlubiyeti bulunan Indiana Pacers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 127-112 kazandı. Geçtiğimiz sezonun finalisti Pacers ise art arda 8. mağlubiyetini almış oldu.

İki maçlık aranın ardından sahalara dönen Jalen Duren, karşılaşmayı 31 sayı ve 15 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı ve maçın yıldızı oldu.

Konuk ekipte ise Pascal Siakam'ın 29 sayı, 7 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.