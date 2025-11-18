Indiana Pacers'in mağlubiyet aboneliği sürüyor

18.11.2025 10:25

Indiana Pacers'in mağlubiyet aboneliği sürüyor
AFP

Reuters

NBA'de Indiana Pacers, Detroit Pistons'a 127-112 mağlup oldu.

NBA'de sezona 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayarak kulüp tarihine geçen bir açılışa imza atan Detroit Pistons, 1 galibiyet ve 12 mağlubiyeti bulunan Indiana Pacers'ı ağırladı.

 

Ev sahibi ekip, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 127-112 kazandı. Geçtiğimiz sezonun finalisti Pacers ise art arda 8. mağlubiyetini almış oldu.

 

İki maçlık aranın ardından sahalara dönen Jalen Duren, karşılaşmayı 31 sayı ve 15 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı ve maçın yıldızı oldu.

 

Konuk ekipte ise Pascal Siakam'ın 29 sayı, 7 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

AFP

Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton'un sezon sonuna doğru takıma dönmesi bekleniyor.

İlişkili Haber
Utah Jazz 150 sayıyı geçti; Indiana Pacers erimeye devam etti
Utah Jazz 150 sayıyı geçti; Indiana Pacers erimeye devam etti
Haberi Görüntüle
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram