Infantino yeni Dünya Kupası planını anlattı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada futbol takvimi ve özellikle Dünya Kupası'nın oynanma tarihine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Infantino, bazı ülkelerde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların futbolu zorlaştırdığını belirterek, gelecekte turnuvanın yıl sonunda oynanabileceğinin sinyalini verdi.

FIFA Başkanı, "Zaten bu konunun detaylarına girmiş durumdayız, sürekli tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu." dedi.

Infantino, Avrupa futbol takvimine de değinerek, "Futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa’da çok da verimli kullanılmıyor. Belki takvimi daha iyi optimize etmenin yolları vardır ama biz hâlâ tartışma aşamasındayız, sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz. Sadece açık fikirli olmalıyız." diye devam etti.

FIFA Başkanı, ideal tarih aralığına dair de şunları söyledi: "Gerçek şu ki, dünyanın her yerinde aynı anda futbol oynamak istiyorsan bunu muhtemelen mart ya da ekim aylarında yapmalısın." Bu sözler, küresel futbol takviminde köklü bir değişikliğin kapıda olduğu şeklinde yorumlandı.