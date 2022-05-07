ING Basketbol Süper Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

ING Basketbol Süper Lig'de normal sezonun 30. ve son hafta maçları oynandı.



Normal sezonu son iki sırada tamamlayan HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile Semt77 Yalovaspor'un küme düştüğü ligde, bugün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.



Fenerbahçe Beko'nun normal sezonu lider bitirdiği ligde ikinci Anadolu Efes, üçüncü Galatasaray Nef, dördüncü Gaziantep Basketbol, beşinci Daraşşüfaka, altıncı Bahçeşehir Koleji, yedinci Pınar Karşıyaka ile sekizinci Frutti Extra Bursaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.



ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka eşleşmeleri oluştu.



Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.



Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle: