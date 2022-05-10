ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

ING Basketbol Süper Ligi'nde play off maçları başlıyor.

Play-off çeyrek final serisindeki ilk maçta Anadolu Efes, 11 Mayıs Çarşamba günü Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.



İki takım arasında serinin ikinci müsabakası ise Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde 19-21 Mayıs'ta Dörtlü Final organizasyonuna katılması dolayısıyla 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de yapılacak.



İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

11 MAYIS ÇARŞAMBA

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



13 MAYIS CUMA

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



14 MAYIS CUMARTESİ

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Karataş Şahinbey)



20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)



15 MAYIS PAZAR

18.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)



16 MAYIS PAZARTESİ



18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 MAYIS SALI

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

EUROLEAGUE'DE FİNAL-FOUR'A DOĞRU