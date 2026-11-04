İngiliz basını: Fenerbahçe 18 yıllık hasretini, Kırmızıları yakarak bitirdi

Fenerbahçe 'nin Liverpool zaferi İngiliz basınında sıcağı sıcağına şu manşetlerle duyuruldu:

BBC Sport: "İstanbul'da Geri Dönüş Mucizesi: Fenerbahçe, Liverpool'un Kusursuz Serisine Son Verdi."

Maç haberinde iki kez öne geçen Liverpool'un savunma zafiyetlerine dikkat çekilirken, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan eski Liverpool efsanesi Dirk Kuyt'ın eski kulübüne karşı taktiksel bir zafer kazandığı yazıldı.

The Guardian: "Liverpool Kadıköy'de Çöktü: Pes Etmeyen Fenerbahçe İngiliz Devini Devirdi."

Gazete, Andoni Iraola'nın öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldığını belirtti. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızları Mason Greenwood ve Archie Brown'ın performansları överek, sarı-lacivertlilerin hak ettiği bir 3 puan aldığı vurgulandı.

The Telegraph: "Liverpool için İstanbul Kabusu: Fenerbahçe 18 Yıllık Hasretini Kırmızıları Yakarak Bitirdi."

Maçın analizinde, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun süreli galibiyet hasretine muazzam bir atmosferde son verdiği aktarıldı. Vedat Muriqi'nin galibiyeti getiren golü anındaki stadyum patlaması öne çıkarıldı.

Sky Sports: “Kadıköy'de Şok: Liverpool İki Kez Öne Geçtiği Maçta Fenerbahçe'ye Direnemedi.”

Sky Sports, Trey Nyoni ve Alexander Isak'ın gollerine rağmen Liverpool'un maçı koparamadığını, sarı-lacivertli takımın iştahlı ve geri dönüşe inanan oyunu karşısında darmadağın olduğunu yazdı.

The Mirror: “Greenwood ve Brown Eski Toprakları Yaraladı.”

Fenerbahçe forması giyen İngiliz oyuncuların Liverpool ağlarını sarsmasına değinen gazete, maçı tribünden izleyen yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na Dirk Kuyt tarafından harika bir miras bırakıldığını belirtti.