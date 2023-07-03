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İngiliz devi Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi

Yeni sezondaki teknik direktörü merakla beklenen Premier Lig ekibi Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaştığını duyurdu.

İngiliz devi Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi

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Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi başladı. Arjantinli teknik direktör Pochettino, Londra ekibine 3 yıllık imza attı.

İngiliz basınının kaynaklarına göre; Pochettino'nun ilk hedefi Napoli ile şampiyonluğa ulaşan ve yıldızını parlatan Victor Osimhen olacak.

Pochettino son olarak PSG'yi çalıştırmış, 5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız devinden ayrılmıştı.

Geçen sezona Thomas Tuchel ile giren Londra ekibi, yerine Graham Potter'ı getirmiş ancak takımın kötü gidişatı sürmüştü.

Potter'ın ayrılığı sonrası eski teknik direktörü Frank Lampard'ı geçici olarak göreve getiren Chelsea, transferlerden de beklediği verimi alamamıştı.

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