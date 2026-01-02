İngiliz devi çıldırdı, Fenerbahçe'ye verilenin 3 katını ödeyecekler
02.01.2026 15:27
Son Güncelleme: 02.01.2026 15:30
NTV - Haber Merkezi
Premier Lig ekibi Arsenal, Arda Güler için kesenin ağzını açtı. Arsenal, Real Madrid'in Fenerbahçe'ye ödediği rakamın 3 katını vermeye hazır. İşte transferin ayrıntıları...
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, milli yıldız Arda Güler'i takımda görmek istiyor.
Bu ilgiye karşılık Xabi Alonso, Güler'i takımda tutma konusunda istekli ve onu planlarının bir parçası olarak görüyor.
80 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Ancelotti'nin ayrılığı sonrası daha fazla forma şansı bulan Arda'nın istediği özelliklere sahip ve tam istediği oyuncu olduğunu yönetime bildiren Arteta'nın raporu yönetime ulaştı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Arsenal yönetimi, Real Madrid'e 80 milyon euroluk teklif yapacak. Bu rakam bonuslarla 100 milyonu bulabilir.
Milli yıldız, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 26 milyon euroluk bir ücretle transfer olmuştu.
2025'in en değerli 30 Türk futbolcusu arasında Arda Güler zirvede yer almıştı. Arda'nın güncel değeri 90 milyon euro.
TATİL İÇİN MEMELEKETİNE GİTTİ
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda, tatil için memleketi Bolu’ya gitmişti.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na giden Arda Güler, göl kenarında bulunan Devlet Konukevi'nde kalmıştı.
Güler, göl kenarında kar yağışı altında karla kaplı alanda arkadaşıyla birlikte top oynadığı anları sanal medya hesabından paylaşmıştı.
Arda'nın Bolu'da top oynadığı anlar