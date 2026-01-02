İngiliz devi çıldırdı, Fenerbahçe'ye verilenin 3 katını ödeyecekler

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, milli yıldız Arda Güler'i takımda görmek istiyor.

Bu ilgiye karşılık Xabi Alonso, Güler'i takımda tutma konusunda istekli ve onu planlarının bir parçası olarak görüyor.

80 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Ancelotti'nin ayrılığı sonrası daha fazla forma şansı bulan Arda'nın istediği özelliklere sahip ve tam istediği oyuncu olduğunu yönetime bildiren Arteta'nın raporu yönetime ulaştı.



Fichajes'te yer alan habere göre; Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Arsenal yönetimi, Real Madrid'e 80 milyon euroluk teklif yapacak. Bu rakam bonuslarla 100 milyonu bulabilir.

Milli yıldız, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 26 milyon euroluk bir ücretle transfer olmuştu.