İngiliz devi üç yılda beşinci hocayı gönderdi, Mourinho mu Francesco Farioli mi? Açıklama geldi

Lider Arsenal'in 15 puan gerisine düşen Premier Lig devi Chelsea faturayı Enzo Maresca'ya kesti.



Londra ekibi, 1,5 sezondur takımı çalıştıran İtalyan teknik direktörün görevine son verdi.



Roman Abramoviç'in kulübü satmasından sonra istikrar yakalayamayan Chelsea, son 3 sezonda 6'ncı teknik direktörünü arayacak.



Francesco Farioli, Chelsea'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Jose Mourinho'nun da Chelsea'nin teknik direktörlüğüne geri dönmek istediği iddia edildi.



İngiliz basınında çıkan haberlerde Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior, öne çıkan aday olurken Bournemouth’dan Andoni Iraola, Crystal Palace’dan Oliver Glasner ve Xavi’nin de gündemdeki diğer adaylar olduğu yazıldı.



“BİRLİKTE DEVAM EDİYORUZ”



Ancak Farioli, İngiltere'den gelen tekliflere rağmen başka kulüple görüşme yapmıyor. Farioli Porto taraftarlarına, "Birlikte devam ediyoruz." dedi.



Porto kulüp başkanı Andre Villas-Boas, Farioli'nin bu sezonki performansından övgüyle bahsederken genç teknik direktör de Porto'yla yola devam edeceğin ifade etti. Andre Villas-Boas, “Porto, şu ana kadar tarihinin en iyi lig performansına sahip ve bu da teknik direktörün kulübe ve oyunculara olan bağlılığını yansıtıyor.” sözleriyle Farioli'ye desteğini belirtti.