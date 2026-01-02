İngiliz devi üç yılda beşinci hocayı gönderdi, Mourinho mu Francesco Farioli mi? Açıklama geldi
02.01.2026 10:17
NTV - Haber Merkezi
Premier Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Chelsea'de Enzo Maresco dönemi sona erdi. İngiliz devi, son üç yılda beşinci teknik direktörüne veda etti. İşte ayrıntılar ve adaylar...
Lider Arsenal'in 15 puan gerisine düşen Premier Lig devi Chelsea faturayı Enzo Maresca'ya kesti.
Londra ekibi, 1,5 sezondur takımı çalıştıran İtalyan teknik direktörün görevine son verdi.
Roman Abramoviç'in kulübü satmasından sonra istikrar yakalayamayan Chelsea, son 3 sezonda 6'ncı teknik direktörünü arayacak.
Francesco Farioli, Chelsea'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Jose Mourinho'nun da Chelsea'nin teknik direktörlüğüne geri dönmek istediği iddia edildi.
İngiliz basınında çıkan haberlerde Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior, öne çıkan aday olurken Bournemouth’dan Andoni Iraola, Crystal Palace’dan Oliver Glasner ve Xavi’nin de gündemdeki diğer adaylar olduğu yazıldı.
“BİRLİKTE DEVAM EDİYORUZ”
Ancak Farioli, İngiltere'den gelen tekliflere rağmen başka kulüple görüşme yapmıyor. Farioli Porto taraftarlarına, "Birlikte devam ediyoruz." dedi.
Porto kulüp başkanı Andre Villas-Boas, Farioli'nin bu sezonki performansından övgüyle bahsederken genç teknik direktör de Porto'yla yola devam edeceğin ifade etti. Andre Villas-Boas, “Porto, şu ana kadar tarihinin en iyi lig performansına sahip ve bu da teknik direktörün kulübe ve oyunculara olan bağlılığını yansıtıyor.” sözleriyle Farioli'ye desteğini belirtti.
Türkiye dışındaki ilk deneyimini 1 Temmuz 2023'te Nice ile yaşayan Farioli, geçirdiği tek sezonda 38 maçta takımının başında yer aldı ve 1.68'lik puan ortalamasıyla Fransız ekibinden ayrıldı.
MOURINHO'YA 10 PUAN FARK
Portekiz Ligi'nde puanını 46'ya yükselten ve liderliğini sürdüren Porto, en yakın rakibi Sporting'in 5 puan önünde bulunuyor.
Öte yandan Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho ise 16 hafta sonunda Porto'nun 10 puan gerisinde 36 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bu sezon başında Porto ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 2.61'lik puan ortalaması yakaladı.
KARİYERİ TÜRKİYE'DE BAŞLADI
22 Mart 2021'de Karagümrük'te teknik direktörlük serüvenine başlayan Farioli, 27 maçta 1.52'lik puan ortalaması yakalamasının ardından 31 Aralık 2021'de Alanyaspor'un başına geçti. Farioli, burada ise çıktığı 48 maçta 1.54'lük puan ortalaması tutturdu.