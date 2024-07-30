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İngiliz ekibi Arda Güler için 80 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Arda Güler için Real Madrid'e 80 milyon euroluk teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

İngiliz ekibi Arda Güler için 80 milyon euroyu gözden çıkardı

'in genç yıldızı için İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın genç yetenek Arda Güler'i transfer etmek için tüm şartlarını zorlayacağı öne sürüldü.

Defensa Central'in haberine göre, siyah-beyazlıların 19 yaşındaki yıldız için Real Madrid'e bonuslarla birlikte 80 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Ancak haberde Real Madrid'in Arda Güler'i satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı vurgulandı.

Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gollük katkı sağladı. 

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