İngiliz ekibi Bromley FM 24'te dereceye giren kişiyi ekibe alacak

İngiltere Ulusal Lig takımlarından Bromley, teknik ekibe alacağı yeni ismi oyun üzerinden seçecek.



Yapılan açıklamada Football Manager'le yapılan işbirliği kapsamında bir yarışma düzenlendiği belirtildi.



Yarışmayı kazanan ismin 2023/24 sezonunun ikinci yarısında takımla birlikte çalışacağı ve taktisyen olarak teknik ekipte yer alacağı ifade edildi.



Uzun yıllar Arsenal'de Arsene Wenger'in ekibinde yer alan ve Bromley'nin teknik direktörü Andy Woodman yaptığı açıklamada, "Herkesin iyi bir iş yapabileceğini düşündüğümüz bir çağdayız ve bu yüzden futbolu seviyoruz. İşin içinde herhangi bir hile olmadığına dair güvence verebilirim. Dereceye girenlerle görüşmeye yapacağız ve ona göre bir seçim yapacağız." diye konuştu.

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