İngiliz futbol efsanesinin trajik kaybı!

Kariyerinde Manchester City, West Ham United ve Newcastle United gibi takımlar bulunan 63 yaşındaki Pearce, 21 yaşındaki oğlu Harley Pearce'yi yaşanan trafik kazası sonucunda kaybetti.

İngiliz futboluna sunduğu katkı ve yaptığı hayır işleri sebebiyle eski Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth tarafından şövalyelik ile onurlandırılan Stuart Pearce evlat acısı yaşıyor.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Harley Pearce, ailesinin Wiltshire'deki evinin 80 km uzağında traktörüyle birlikte sürüş yaparken, aracın tekerleklerinin lastiği patladı. Bunun sonucunda aracın kontrolünü kaybeden 21 yaşındaki genç adam traktörüyle birlikte yoldan çıktı.

Geçtiğimiz perşembe günü yaşanan bu olayın sonucunda Harley Pearce hayatını kaybetti.



"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"



Pearce ailesi yaşanan olayın ardından bugün resmi bir anma mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ailemiz oğlumuz ve sadık kardeşimiz Harley'in kaybı nedeniyle gerçekten sarsılmış ve yıkılmış durumdadır. O, kendisini tanıyan herkesin üzerinde unutulmaz iz bırakan bir ruhtu. Işıklar içinde uyu. Seni asla unutmayacağız."

