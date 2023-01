İngiliz futbolcu Anton Walkes tekne kazasında yaşamını yitirdi

Amerika Major League (MLS) ekiplerinden Charlotte FC'nin orta saha oyuncusu Anton Walkes, tekne kazası sonrası yaşamını yitirdi.



Tottenham altyapısından yetişen daha sonra Portsmouth formasını 66 kez giyen ve 2020'de Amerika yolunu tutan Anton Walkes tekne kazası sonrası yaşamını yitirdi. Üzücü haberi, Aralık 2021'de katıldığı MLS ekibi Charlotte FC duyurdu. İngiliz oyuncunun Miami yakınlarında bir tekne kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi.



Charlotte Sportif Direktörü Zoran Krneta acı olayla ilgili olarak "Gerçekten inanılmaz bir baba, sevgi dolu bir insan ve olağanüstü bir insan olan Anton Walkes'i kaybetmekten dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.



Eski kulübü Portsmouth da oyuncuyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı ve "Portsmouth'daki herkes, Anton Walkes'in vefatını öğrenmekten dolayı son derece üzgün. Bu zor zamanda ailesinin yanındayız" ifadesi kullanıldı.

