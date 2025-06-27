İngiliz futbolcu Dan Agyei Süper Lig'de
Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, İngiliz futbolcu Dan Agyei'yi transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
28 yaşındaki forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.
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