İngiliz futbolcu Dan Agyei Süper Lig'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.



28 yaşındaki forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.