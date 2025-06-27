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İngiliz futbolcu Dan Agyei Süper Lig'de

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, İngiliz futbolcu Dan Agyei'yi transfer etti.

İngiliz futbolcu Dan Agyei Süper Lig'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

28 yaşındaki forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.

İngiliz futbolcu Dan Agyei Süper Lig'de - 1
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