İngiliz futbolunda bir ilk: Forest Green’i kadın teknik direktör Hannah Dingley çalıştıracak

Deneyimli teknik adam Duncan Ferguson ile yollarını ayıran Forest Green Rovers yönetimi, 39 yaşındaki kadın çalıştırıcı Hannah Dingley’e takımı emanet etti.

Dingley, İngiliz futbolunda profesyonel seviyede A takım yönetecek ilk kadın teknik direktör oldu. Yeni görevinin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Dingley, çok heyecanlı olduğunu ve Forest Green Rovers takımını çalıştıracağı için minnettar olduğunu bildirdi.



İngiliz ekibinin başkanı Dale Vince ise Hannah Dingley’in akademi düzeyinde çok iyi bir iş çıkardığını ve kulübün dinamiklerini iyi bildiğini belirtti.



Dingley, takımın başında ilk maçına sezon öncesi hazırlık kampı kapsamında Forest Green Rovers’in bugün Melksham Town ile oynayacağı karşılaşmada çıkacak.