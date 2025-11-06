İngiliz polisinden maç öncesi İsrail önlemi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Bu gece saat 23.00'te yapılacak olan mücadele öncesinde gerginliklerle dolu bir süreç yaşandı. İngiltere Emniyet Müdürlüğü, 17 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla birlikte İsrailli taraftarlara bilet satışı yapılmayacağını açıklamıştı.

Filistin savunucusu aktivistler bilet yasağına rağmen İsrail'i protesto etmek amacıyla sosyal medya üzerinden örgütlenmişlerdi.

Bu durumun üzerine İngiltere Emniyet Müdürlüğü, 700 polisin Villa Park etrafında görevlendirileceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Birçok farklı grubun maç önünde protesto yapacağını biliyoruz. Hem protesto hakkını hem de tüm vatandaşlarımızı koruyacak bir plan üzerine çalışıyoruz. Eyleme katılmayacak olan vatandaşlar, stat çevresinde meydana gelebilecek rahatsızlıklar karşısında hazırlıklı olmalılar. O bölgeden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.”