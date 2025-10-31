İngiliz teknik direktörden itiraf: "Taktikleri yapay zekaya sordum"

Yapay zekanın gündelik hayat üzerindeki etkisi gün geçtikçe artıyor.

Bu durum bazı ülkelerin konu hakkında kısıtlayıcı tedbirler almasına neden oluyor.

Spor dünyasında ise yapay zeka daha çok verimliliği arttırmak için kullanıyor. Ancak, NWSL ekibi Seattle Reign'in İngiliz çalıştırıcısı Laura Harvey, konu hakkında verdiği demeçle birlikte gündeme geldi.



"TAKTİKLERİMİ CHATGPT'DEN ALDIM"



Soccerish Podcast'e konuşan 45 yaşındaki teknik direktör, sezon öncesinde taktik anlayışını zenginleştirmek için yapay zeka uygulaması ChatGPT'den yardım aldığını açıkladı. Harvey, "ChatGPT'ye NWSL takımlarını yenmek için hangi formasyonla oynamam gerektiğini sordum. O da tüm takımları liste halinde önüme döktü ve ideal formasyonları bana söyledi." dedi.



"İŞE YARADI"



Yapay zeka uygulamasının verdiği tavsiye sonrası savunmayı beşli formasyonda kurmaya başladığını söyleyen Harvey, "Sezon başında oynadığımız iki maçta önerilen formasyonla oynadım ve işe yaradı. Şaka yapmıyorum. Bunun üzerine ChatGPT'nin önerdiği taktik diziliş üzerine daha fazla araştırma yaptık. Nasıl oynayabileceğimizi düşündük, kararlaştırdık. Sonunda da kazandık." ifadelerini kullandı.



LİGDE DÖRDÜNCÜ SIRADALAR



Geçtiğimiz sezonu sondan ikinci sırada tamamlayan Seattle Reign, şu an NWSL'de dördüncü sırada ve play-off kotası için mücadele ediyor.﻿​





