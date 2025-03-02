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İngilizler duyurdu, Victor Osimhen için "savaş" başladı: 75 milyon euro hazır

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in geleceğine dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İngilizler duyurdu, Victor Osimhen için "savaş" başladı: 75 milyon euro hazır

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren , sezon başında İtalya Ligi Serie A ekibi Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sarı - kırmızılılara geldiği günden bu yana gösterdiği performans ve takım arkadaşlarıyla uyumu taraftarlar tarafından beğeni toplayan Nijeryalı yıldızın sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.

Galatasaray'ın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenilen Osimhen için bir iddia daha gündeme geldi.

ARSENAL DE DEVREDE

Teamtalk'un haberine göre ve 'nin ardından de Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngilizler duyurdu, Victor Osimhen için "savaş" başladı: 75 milyon euro hazır - 1

75 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Premier Lig'in 3 büyük kulübünün golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için adeta savaş halinde olduğu kaydedildi. Ayrıca , ve 'in Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettikleri de belirtildi.

Bu sezon formasıyla 27 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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