İngilizler duyurdu, Victor Osimhen için "savaş" başladı: 75 milyon euro hazır

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında İtalya Ligi Serie A ekibi Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.



Sarı - kırmızılılara geldiği günden bu yana gösterdiği performans ve takım arkadaşlarıyla uyumu taraftarlar tarafından beğeni toplayan Nijeryalı yıldızın sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.



Galatasaray'ın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenilen Osimhen için bir iddia daha gündeme geldi.

ARSENAL DE DEVREDE



Teamtalk'un haberine göre Manchester United ve Chelsea'nin ardından Arsenal de Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.