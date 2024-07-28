NTV.COM.TR’ye geri dön

İngilizlerden Fenerbahçe için Mateo Kovacic iddiası

Transferlerini büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de orta sahaya da bir takviye bekleniyor. İngiliz basını, orta saha için Jose Mourinho'nun Manchester City'nin yıldızını istediğini iddia etti.

İngilizlerden Fenerbahçe için Mateo Kovacic iddiası

Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile kadrosunu güçlendiren 'de gözler orta saha transferine çevrildi.

The Sun, Fenerbahçe'nin orta saha için Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti.

Haberde 'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Manchester City forması giyen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği aktarıldı. Kovacic geçen sezon Manchester City formasıyla 46 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.








SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...