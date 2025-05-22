İngilizlere göre o bir kahraman, Ange Postecoglou: "Dostum, ben kazananım!"

İngiliz basını, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou'yu karşılaşmanın kahramanı ilan etti.



The Telegraph gazetesindeki haberde, "Ange Postecoglou sözünü tuttu ve Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretine son verdi." ifadesi kullanıldı.



The Guardian gazetesinde Postecoglou'nun maç sonu açıklamalarına değinilerek, "Dostum, ben bir kazananım: Postecoglou Avrupa Ligi zaferinin ardından Tottenham'da devam etmek istiyor." yorumu yapıldı.



Daily Mail gazetesindeki maç haberinde, "Postecoglou'nun takımı 17 yıllık kupa hasretine Manchester United karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son verdi." şeklinde görüş belirtildi.



Independent gazetesinin haberinde de Avustralyalı çalıştırıcıya maç sonrası sorulan bir soruya gönderme yapılarak, "Bu, Ange Postecoglou'nun en büyük başarısı mı?" ifadesi kullanıldı.



BBC'nin maçla ilgili haberinde ise Tottenham'ın ligdeki formsuzluğu ön plana çıkarılarak, "Bu Tottenham takımının, felaket bir lig sezonunun ardından 17 yıl sonra ilk gümüş madalyasını ve 1984'ten bu yana ilk Avrupa kupasını kazanmak için gereken cesaret ve kararlılığı gösterebileceğinden şüphe duyanlar kesinlikle çoktu." ifadelerine yer verildi.



"KARİYERİM BOYUNCA YAPTIĞIM TEK ŞEY KAZANMAK OLDU"



Tottenham'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerim boyunca yaptığım tek şey kazanmak oldu. Daniel (Levy, Tottenham'ın başkanı) bile şöyle dedi: 'Geçmişte kazananları tercih ettik ve şimdi Ange'ye sahibiz.' Dostum, ben bir kazananım." yorumunu yaptı.



Finalden önce koltuğunun sallantıda olduğu iddialarına da gönderme yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kulüpte kalıp kalmayacağı hakkında, "Hala bu takımı kuruyoruz. Takıma biraz tecrübe katmamız gerekiyor. Ben futbol takımının başındayım, bu karar benim elimde değil. Tek önemsediğim şey bu kupa. Planlanmış bir toplantı yok, kimse bana bir şey söylemedi." şeklinde konuştu.