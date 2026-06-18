İngiltere 4 golle kazandı

2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ve Hırvatistan karşılaştı.

Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan maçta 6 gol çıktı. İngiltere, Harry Kane (2), Jude Bellingham ve Marcus Rashford'ın golleriyle mücadeleyi 4-2 kazandı. Hırvatistan'ın gollerini ise Baturina ve Petar Musa attı.

Dinamo Zagreb'de kiralanan Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, maçın ilk yarısında İngiltere'nin kazandığı penaltıda Harry Kane'in şutunu kurtardı. Ancak VAR incelemesinde Hırvat oyuncuların sahaya erken girmesi nedeniyle penaltı vuruşu tekrar edildi. Kane bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

Turnuvaya galibiyetle başlangıç yapan İngiltere L Grubu'nda 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk haftayı puansız geçti.